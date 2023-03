John Wick: Keanu Reeves parla delle sequenze più difficili da girare in tutta la saga

In una recente intervista con Collider per la promozione di John Wick 4, tra pochi giorni al cinema, Keanu Reeves ha riflettuto sulle scene più difficili da girare in tutta la saga.

L’attore ne ha scelta almeno una per ogni film:

Oddio! [ride] Vediamo, la prima che mi viene in mente è la sequenza a cavallo nel terzo film. Poi direi, visto che era la prima volta, la scena dell’aggressione nel primo, lo scontro alla festa nel secondo film e forse metto alla pari la scena dell’Arco di Trionfo e della scalinata al Sacro Cuore a Parigi del quarto.

John Wick 4 arriverà in Italia il 23 marzo 2023.

Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata con uno spin-off intitolato Ballerina, con Ana de Armas, e una serie prequel di Starz intitolata The Continental.

A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Alla regia Chad Stahelski.