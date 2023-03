Con John Wick 4 ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE), Keanu Reeves può fare il punto su quali incidenti sono avvenuti sui set dei vari film della saga. Ecco quanto la star ha raccontato a Comicbook.com:

Tutti sono abbastanza stanchi, ma è il tipo migliore di stanchezza. È come se avessi scalato una montagna e ora ti stessi riposando; come se avessi finito la partita e avessi vinto. Per quanto riguarda gli incidenti: una volta ho commesso un errore, ho aperto la testa a un gentiluomo. È stato un vero schifo (scusate il linguaggio). Ma a parte questo, un tizio è stato investito da un’auto. Era in auto, quindi è dovuto andare in ospedale, ma si è ripreso.