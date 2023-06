In un’intervista con Vanity Fair, Chad Stahelski, regista di tutti i film di John Wick, ha spiegato perché sia il secondo capitolo che il quarto includono una scena in cui il protagonista rompe lo sportello della sua auto. Ecco le sue parole:

Abbiamo passato circa cinque mesi a insegnare a Keanu [Reeves] a derapare e a fare le acrobazie in auto, tra cui una retromarcia a 180° o a 360°, quella che noi chiamiamo “in-out”, e una derapata a 540°. Quindi fa girare le gomme e derapa intorno a questi tizi con una sola mano mentre spara con la pistola, cosa che non molti membri del cast sanno fare. Per mostrare tutte le cose belle che Mr. Reeves ha fatto e che ha trascorso tutto questo tempo per compierle, volevamo che si vedesse mentre le faceva.

Quindi un trucco che avevamo adottato in John Wick 2 era quello di buttare giù una delle portiere. Abbiamo fatto di meglio [in John Wick 4]: abbiamo staccato entrambe le portiere. In questo modo, indipendentemente dal lato della macchina da presa, abbiamo visto sia che è Keanu Reeves a guidare e sia che, anche nei panni di John Wick, lui ci mette il suo linguaggio del corpo. Questo aiuta ad accentuare la sequenza di guida.