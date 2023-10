Durante una chiacchierata con Inverse, Chad Stahelski ha chiarito le indiscrezioni sul futuro di John Wick spiegando che un quinto film non è da escludere, ma che per il momento non c’è una storia abbastanza interessante.

“Ho quaderni e quaderni pieni di note, ho idee a non finire su John Wick 5, 6, 7, 8, 9” ha spiegato il regista. “Ma non abbiamo una storia e io non ho interesse a far tornare John Wick solo per scopi commerciali“.

Ha poi aggiunto:

Keanu ne girerebbe un altro a occhi chiusi se avessimo una bella storia. L’abbiamo lasciato aperto appositamente, so che lo studio adorerebbe tanto se ne realizzassimo un altro. Io e Keanu siamo interessati, ma ci siamo presi del tempo per capire se abbiamo una storia che a noi per primi piacerebbe ascoltare. E poi abbiamo un studio che è molto entusiasta all’idea non solo perché motivato finanziariamente, ma perché è interessato a ciò che potrebbe uscirne fuori.

Ha poi parlato della realizzazione di spin-off come Ballerina e The Continental:

Io e Keanu siamo andati dallo studio e abbiamo detto: “Guardate, abbiamo delle idee per il mondo di John Wick su altri personaggi. Sareste interessati a esplorarle?“. Loro erano felicissimi e hanno accettato. Parliamo di personaggi mai apparsi nei film perché non c’era posto per loro o personaggi esistenti che vorremmo vedere ancora.

I quattro lungometraggi di John Wick con Keanu Reeves hanno incassato 1,018 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulativo di 210 (fonte: The Numbers)

Trovate tutte le informazioni sulla popolare saga action in questa pagina!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate