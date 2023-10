Quella di John Wick è una delle saghe di film action più popolari degli ultimi anni ed è nota anche e soprattutto per delle scene d’azione volutamente iperboliche e non propriamente realistiche, cosa, questa, di cui sia il regista Chad Stahelski che il protagonista Keanu Reeves sono naturalmente consapevoli.

In una chiacchierata a tutto tondo sul franchise fatta da Stahelski con Inverse, il regista risponde proprio all’accusa relativa alla “mancanza di realismo” di John Wick specificando che si tratta di una cosa ovviamente voluta.

Il sottotesto di tutti i film di John Wick dovrebbe essere quella roba brutale, hardboiled tipica degli anni ’70. Ma voglio che tu ti faccia una risata e sappia che io e Keanu siamo complici in questa “battuta”. Sappiamo quanto sia assurdo uccidere 80 persone per un cucciolo. Credimi, lo sappiamo (ride). Quando leggi una critica che dice: “Questa scena non è realistica e John Wick non sopravvivrebbe mai”. Amico, nemmeno Bugs Bunny sopravvivrebbe! Lo capisco perfettamente. È una cosa voluta! Ecco perché uccidiamo 300 persone, non tre!

In un film di John Wick, devi far capire al pubblico che noi siamo seduti con te in mezzo al pubblico. Vogliamo ridere. Ma non penso che dovresti cercare di far ridere. Penso che la brutalità della situazione debba portarti a fare una risata e ad avere una certa tranquillità. Se cadi giù da 10 gradini, è brutale. Se cadi giù da 200 gradini diventa divertente. Picchiare un ragazzo con un coltello è una cosa, diverso è lanciargli un tomahawk da 15 metri di distanza. È la sfumatura con cui fai qualcosa. Vedere un cane che attacca qualcuno può essere brutale. Vedere un cane che si attacca ai genitali di qualcuno è molto più brutale, ma è molto più divertente, e non sappiamo perché. Penso che tu abbia bisogno di quella risposta psicosomatica all’azione e alla violenza per renderlo divertente.