Quando sono ambientati i quattro film di John Wick in relazione l’uno all’altro? Lo ha chiesto Steven Weintraub a Chad Stahelski, regista di tutti e quattro i film della saga a partire dal primo, sorprendente capitolo uscito nel 2014 fino all’ultimo, John Wick 4, attualmente nelle sale.

John Wick racconta le vicende dell’omonimo protagonista, un assassino interpretato da Keanu Reeves che torna a uccidere dopo essere stato attaccato dal figlio di un potente mafioso. La sua vendetta getterà scompiglio nella stessa rete di assassini per la quale lavorava in passato, e le conseguenze delle sue azioni si ripercuoteranno nelle vicende del secondo film (2017) e del terzo (2019).

Proprio per questo, è lecito pensare che i quattro capitoli avvengano tutti in un lasso di tempo decisamente breve, e la conferma arriva dallo stesso Stahelski:

[Per i primi tre film] parliamo di quasi una decina di giorni, in termini di tempistiche. Abbiamo pensato che i primi tre film si svolgessero in poco più di una settimana, dieci giorni, più o meno. Questa è la mia versione, penso che la versione di Keanu sia leggermente diversa. Penso che il quarto film, invece, sia ambientato circa sei mesi dopo. Quindi tutti e quattro i film avvengono in un anno. Anzi, direi quasi 7-8 mesi.