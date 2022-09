John Wick in “versione Pixar” nel poster generato da una AI

Pixar e John Wick sono due termini che difficilmente potrebbero stare bene nella stessa frase. O forse sì.

In attesa del quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves l’artista Boss Logic ha pensato l’impossibile quando ha sfruttato un’intelligenza artificiale per dare vita a un poster di John Wick in stile Pixar.

Il risultato? Lo potete vedere qua sotto:

I typed (John Wick pixar poster) in #dalle …….. Life is weird 🤣 pic.twitter.com/LSAdIbuEki — BossLogic (@Bosslogic) September 19, 2022

John Wick 4 arriverà in Italia il 23 marzo 2023.

Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata con uno spin-off intitolato Ballerina, con Ana de Armas, e una serie prequel di Starz intitolata The Continental.

A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Alla regia Chad Stahelski.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: BossLogic/Twitter