John Williams ha composto un brano per un evento sportivo in onda su ESPN

Secondo quanto riportato da Variety il leggendario compositore John Williams avrebbe realizzato un nuovo tema musicale per l’evento sportivo College Football Playoff National Championship che andrà in onda su ESPN nelle prossime ore e che si svolgerà allo SoFi Stadium di Inglewood in California.

Il pezzo musicale composto da Williams si intitola “Of Grit and Glory” e durerà ben tre minuti e mezzo. Lo stesso compositore ha dichiarato:

Il football interscolastico è stato il cuore e l’anima della vita della nostra nazione per così tanto tempo che l’opportunità di salutare musicalmente questa grande tradizione è stata per me una gioia particolarmente significativa. Sono stato entusiasta e mi sono emozionato quando la ESPN mi ha proposto di scrivere un tema per la partita di campionato del 9 gennaio.

