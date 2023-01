John Williams non si ritirerà dopo Indiana Jones 5: “Un giorno senza musica è un errore”

John Williams e Steven Spielberg sono in questi giorni impegnati per la promozione di The Fabelmans in occasione della stagione dei premi.

Nel corso di una chiacchierata con EW, Williams e Spielberg hanno parlato della loro collaborazione di 50 anni e in questa occasione il compositore ha ammesso di non avere alcuna intenzione di ritirarsi (come già suggerito a Milano) dopo aver lavorato a Indiana Jones e la ruota del destino.

“Me ne resterò qui per un po’” ha commentato. “Non posso ritirarmi dalla musica. Un giorno senza musica è un errore“.

“Ho appena scoperto che non si ritirerà” è intervenuto Spielberg.

Williams ha poi spiegato che il padre del regista ha lavorato alla Shoah foundation fino a 101-102 anni: “Mi restano ancora 10 anni” ha scherzato, spiegando di voler seguire le orme di Arnold Spielberg.