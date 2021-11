LEGGI ANCHE – John Woo produttore del film di Monkey Master, il personaggio creato da Stan Lee

Secondo quanto riportato da Deadline il regista cinesedirigerà(The Suicide Squad: Missione suicida) in, un nuovo action movie apparentemente privo di dialoghi.

L’opera, secondo quanto riferito dalle fonti, segue la storia di un normale padre che sprofonda negli inferi per vendicare la morte del suo giovane figlio. La Capstone dovrebbe finanziare il progetto, Basil Iwanyk, Erica Lee, Christian Mercuri e Lori Tilkin lo produrranno. Ruzanna Kegeyan e Joe Gatta saranno i supervisori.

Tra i progetti curati da John Woo ricordiamo titoli come Manhunt, The Crossing 2, The Crossing, La battaglia dei tre regni – Parte 2, La battaglia dei tre regni – Parte 1, Paycheck, Windtalkers, Mission: Impossible II, Face/Off – Due facce di un assassino, Nome in codice: Broken Arrow, Senza tregua, Hard Boiled, Once a Thief, Bullet in the Head, Yee dam kwan ying, The Killer, A Better Tomorrow II e A Better Tomorrow.

Kinnaman è invece di recente apparso sul grande schermo in The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn ma anche in The Secret – Le verità nascoste, Fratelli di sangue, The Informer – Tre secondi per sopravvivere, Il volto della Verità, Suicide Squad e un serie televisive come Hanna, House of Cards – Gli intrighi del potere, Altered Carbon, The Killing e In Treatment.

