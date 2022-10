John Woo spiega perché nei suoi film compaiono spesso delle colombe bianche

Uno dei marchi di fabbrica più noti del celebre regista John Woo, visibile sia nei suoi lavori realizzati ad Hong Kong (The Killer, Hard Boiled) che in quelli americani (Face/Off, Mission: Impossible II) è la comparsa di colombe bianche in una o più scene del film. Recentemente, il cineasta, prendendo parte a un “Ask Me Everything” su Reddit, ha spiegato il perché di questa scelta. Ecco le sue parole:

Penso che le colombe bianche rappresentino la purezza e lo spirito. Per me le colombe bianche sono un messaggero di Dio. Sono una creatura nobile con molti significati simbolici. Quando ero alle scuole medie, ogni domenica c’era una funzione nella mia chiesa. Mi era stato affidato il compito di disegnare il manifesto e ho sempre usato colombe bianche. Quando facevo The Killer, la storia parla di un poliziotto e di un assassino. Ognuno di loro ha le proprie idee sulla giustizia. Stavo cercando di trovare un’idea di montaggio per mostrare la loro rettitudine. Mentre giravo la sequenza finale, ho avuto l’idea di far volare le colombe bianche davanti alle candele per rappresentare gli spiriti preziosi al loro interno. Da allora le ho sempre usate e a volte, quando non le uso, la mia troupe mi dice: “John, dobbiamo usare le colombe bianche!”. Quindi a volte le uso perché me lo dice la troupe.

Di seguito, un esempio di questo motivo:

