Johnnny Depp vs Amber Heard, la battaglia legale è finita: siglato un accordo tra i due

Con un lungo post su Instagram Amber Heard ha rivelato, dopo aver “riflettuto a lungo”, di aver preso una “decisione molto difficile” e siglare un accordo con l’ex marito Johnny Depp per concludere la battaglia legale che qualche mese fa l’ha vista condannata a pagare un totale di 15 milioni di dollari per diffamazione.

L’accordo avrebbe fornito all’attrice “l’opportunità di emancipare me stessa da qualcosa che avevo cercato di lasciare più di sei anni fa, e con dei termini sui quali posso essere d’accordo. […] Non ho fatto alcuna ammissione. Non è un atto di resa. Non ci sono restrizioni o bavagli futuri riguardo alla mia voce”.

Qualche mese fa fa Heard e il suo nuovo team di legali avevano annunciato di aver fatto formalmente appello dopo la sentenza del 1 giugno, in cui era stata condannata a pagare a Johnny Depp 15 milioni di dollari, comprensivi di 10 milioni di risarcimento danni e 5 milioni di danni punitivi. Lo stato della Virginia ha un tetto massimo di danni punitivi di 350 mila dollari, perciò il risarcimento totale sarebbe stato di 10 milioni e 350 mila dollari. L’attrice aveva fatto anche una contro-querela del valore di 100 milioni di dollari, per la quale la giuria aveva deliberato a suo favore solo per uno dei capi d’accusa (ovvero quando l’avvocato di Depp definì “un imbroglio” le sue accuse), attribuendole un risarcimento dei danni da 2 milioni di dollari senza danni punitivi. Anche Depp, qualche settimana fa, ha fatto appello per la sua porzione di risarcimento.

A conti fatti, quindi, Heard avrebbe dovuto restituire a Depp 8.3 milioni di dollari, ovvero 1.3 milioni più degli alimenti che aveva ottenuto con la causa di divorzio (7 milioni di dollari). Secondo la legge della Virginia, per appello l’attrice avrebbe dovuto siglare un mutuo per il valore della cifra del risarcimento, con un tasso d’interessi del 6% annuo. Denaro che, secondo varie fonti, Heard non ha e che quindi l’ha spinta a trovare un accordo con l’ex marito.

Non è chiaro a quanto ammonti l’accordo, ma sembra si tratti di circa un milione di dollari. Depp ha preferito non parlare della questione, né i suoi legali hanno rilasciato dichiarazioni.