Da alcuni giorniè al centro del processo di: l’attrice ha infatti lamentato di aver rischiato di perdere la parte di Mera nel sequel, e di non aver potuto rinegoziare il suo compenso a causa della presunta campagna denigratoria orchestrata a detta sua dall’ex marito e dall’avvocato Adam Waldman (vicenda sulla quale verterà la contro-causa intentata da Heard).

Nel corso delle varie testimonianze, abbiamo appreso dettagli interessanti proprio su Aquaman 2: per esempio, ieri Walter Hamada della DC Films lo ha definito un “buddy movie tra Aquaman e Orm (i personaggi di Jason Momoa e Patrick Wilson).

Ma lunedì Kathryn Arnold, una consulente dell’industria dell’intrattenimento chiamata a testimoniare a suo favore da Amber Heard, ha spoilerato alcuni dettagli della trama del film, svelando quello che potrebbe essere il ruolo di Mera nel sequel.

Nella sua testimonianza, Arnold ha raccontato che in Aquaman 2 il personaggio di Mera farà da “cornice”, comparendo all’inizio e alla fine del film, senza essere coinvolta nella trama principale. All’inizio, vedremo Mera in ospedale dopo aver avuto un bambino. Il personaggio tornerà poi alla fine, per “chiudere la storia”, e sebbene in un primo momento doveva essere coinvolta in un grande combattimento, tale scena è stata poi tagliata:

Secondo quanto mi ha detto Ms. Heard, quando ha letto la prima sceneggiatura di Aquaman il suo personaggio aveva un importante arco narrativo romantico lungo tutto il film. Doveva anche compiere alcune importanti scene d’azione alla fine della storia e della sceneggiatura. Quando lesse per la prima volta lo script, Mera compariva in buona parte del film.

[…] Non le fecero sapere nulla. Non riceveva le sceneggiature quando invece arrivavano ai suoi colleghi, cosa che le rivelarono i suoi agenti. Invece quando ha ricevuto la sua sceneggiatura, il ruolo era stato drasticamente ridotto: nella prima parte del film, chiamata Atto 1, si trovava in ospedale. Poi rimaneva in ospedale, e poi alla fine del film compariva in una scena d’azione. Si è allenata per diversi mesi, cinque ore al giorno, per questa scena d’azione, e poi quando è arrivata sul set sono successe due cose: la prima è che la costumista le ha detto “non so cosa è successo al tuo ruolo”, ma soprattutto questa grande scena d’azione che doveva girare alla fine del film, nel terzo atto, era stata modificata e lei non c’era più. Quindi la sua parte era stata ridotta drasticamente nella sceneggiatura, cambiando una cosa per la quale si era addirittura allenata durante la preparazione.

Credo che nel primo atto del film il personaggio di Mera fosse ferito o avesse qualcosa a che vedere con il bambino. Non lo so esattamente. Mi baso su quello che mi ha detto Heard, e cioè che si ritrova in ospedale e non esce più fino alla fine della storia. Tutte le interazioni con Momoa e certe scene d’azione sono state tolte dal film.