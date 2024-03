Dopo la vittoria di Robert Downey Jr dell’Oscar per il Miglior attore non protagonista grazie alla performance in Oppenheimer, Johnny Depp, come tanti altri colleghi e persone comuni, ha voluto complimentarsi con l’attore. I due sono amici da anni e anni, postando una story con foto celebrativa di svariati anni fa che li ritrae insieme.

Si tratta dello scatto qua sotto:

Johnny Depp posting this after Robert Downey Jr's Oscar win 😭 pic.twitter.com/hE6NUiuyoW — Strawberry Fields ミ☆ (@sunflxwervolsix) March 11, 2024

Ebbene, Johnny Depp – o il suo team social – è incappato in un divertente errore che ha portato all’eliminazione della story. Già perché la foto incriminata è un noto fotomontaggio che, sui social, gira da qualche anno come potete verificare, ad esempio, su Facebook.

L’originale, datata 1988, è una fotografia in cui Robert Downey Jr posa insieme alla sua fidanzata dell’epoca, Sarah Jessica Parker, a un evento della Young Artists Unite in quel di Los Angeles. Potete verificare con i vostri stessi occhi sul sito di Getty.

Sull’accaduto non è arrivato alcun commento ufficiale né da Johnny Depp né dal suo team anche se, con un’apprezzabile autoironia, è stata poi diffusa un’altra storia al motto di “riproviamoci un’altra volta” (la potete vedere a questo link).

