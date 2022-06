Assieme a un video con immagini dal dietro le quinte del processo e dai concerti a cui sta partecipando con Jeff Beck, l’attore ha scritto:

A tutti i miei più preziosi, leali e incrollabili sostenitori. Siamo stati in ogni dove insieme, abbiamo visto ogni cosa insieme. Abbiamo percorso lo stesso cammino e fatto la cosa giusta insieme, e tutto perché vi importava. E ora tutti andremo avanti. Siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta non so come fare per dirvi grazie se non semplicemente dirvi grazie. Perciò, vi sono grato. Con amore e rispetto, JD.