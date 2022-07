A un mese dalla sentenza del processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, arriva come da prassi una prima mozione da parte degli avvocati dell’attrice con una richiesta di annullamento.

Come si può leggere in un memorandum del 1° luglio, la mozione è composta da più punti. Secondo il primo punto, intitolato “I danni stabiliti dalla giuria non sono sostenuti dalle prove e dalla legge“, il processo non avrebbe dimostrato i danni effettivi causati dall’editoriale firmato da Heard, che il risarcimento danni stabilito sarebbe stato “eccessivo” e che la legge in Virginia sosterrebbe l’annullamento di giudizi considerati effettivamente immoderati.

Tra i margini per rimettere tutto in discussione ci sarebbe inoltre un’incongruenza con l’età documentata di uno dei giurati e la sua età effettiva, come sostenuto dall’avvocata Elaine Bredehoft:

Il giurato n. 15 a quanto pare è nato nel 1970, non nel 1945 come inizialmente riportato e come concordato da entrambe le parti – tra cui la signora Heard – durante il processo di selezione

Ha poi dichiarato: