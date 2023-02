Joker 2: le comparse protestano per la pessima gestione delle pause per andare al bagno

TMZ ha pubblicato una serie d’indiscrezioni dal set di Joker 2, il cinecomic di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Secondo quanto segnalato dal sito, le comparse starebbero protestando per via delle condizioni di lavoro sul set del film in merito alla gestione delle pause per andare al bagno e si sarebbe generata una certa tensione con la produzione del lungometraggio.

Alcune fonti avrebbero rivelato alla testata che le comparse di Joker 2 si sarebbero lamentate per turni di lavoro consecutivi di due ore in cui non era permesso loro né di bere né di poter usufruire dei servizi igienici durante le sessioni di riprese presso gli Warner Bros Studios di Burbank. Un problema che si propone anche durante i set-up delle riprese, che possono durare da venti minuti a un’ora. Le comparse senza battute avrebbero paura di chiedere il permesso di andare in bagno ai responsabili perché già svariate comparse avrebbero ricevuto dei rimproveri in tal senso.

TMZ spiega di aver appreso del caso di un extra che, durante i set up delle macchine da presa, doveva usare il bagno con urgenza, ma, per poterlo fare, doveva prima portare la sua “emergenza” all’attenzione dell’assistente di regia. Tornando dalla toilette avrebbe poi preso una bottiglietta di acqua solo per poi essere rimproverata da un assistente di regia che avrebbe poi detto con atteggiamento di biasimo “Perché bevi altra acqua? Perché così farai altra pipì?”.

La SAG ha ricevuto un reclamo per violazione delle pause di lavoro, avrebbe fatto partire un’indagine e interpellato la produzione che si è dimostrata pienamente collaborativa. La SAG continuerà a seguire e monitorare il set di Joker 2.

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix anche Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn, oltre a Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

