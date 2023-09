Durante la promozione di Assassinio a Venezia, la compositrice Hildur Guðnadóttir ha parlato anche di Joker 2, il film DC con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Durante un’intervista con Screenrant ha spiegato perché lavorare al progetto è stato diverso questa volta:

Il lavoro è stato diverso perché avevamo già il mondo sonoro nel primo film, che abbiamo impostato per la prima volta. Credo che il mondo sonoro sia incredibilmente legato al personaggio e rappresenta una parte importante del film. […] Il lavoro è stato diverso, non ho dovuto cercare nulla perché era già tutto lì in un mondo che esisteva.