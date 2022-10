Joker 2: il direttore della fotografia parla di Lady Gaga e di quando inizieranno le riprese

Durante la promozione di Black Adam, il direttore della fotografia Lawrence Sher ha parlato del suo prossimo progetto, Joker 2, che al cinema arriverà con il titolo Joker: Folie à Deux.

Sher ha confermato che il film sarà in gran parte girato in teatro di posa a Los Angeles, ma che la produzione girerà anche in esterni a New York, perciò è decisamente probabile che, come accaduto con il primo film, trapelino in rete alcuni scatti dal set.

Le riprese inizieranno tra cinque o sei settimane e questa volta coinvolgeranno anche Lady Gaga:

Sarà una fortissima aggiunta a questo film e darà vita a un tipo di magia molto simile a quella creata da Joaquin [Phoenix]. La combinazione di questi due sarà esattamente ciò che speriamo, il che è molto emozionante, perciò ogni giorno sul set troveremo quella magia, magari con un pizzico di follia. Ci piace quando c’è un po’ di caos.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024. Nel cast Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

Fonte: THR