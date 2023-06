Uno dei film più attesi nel 2024 è senz’altro Joker: Folie à Deux di Todd Phillips. Il regista, per il sequel dell’orgin story dell’antagonista di Batman, ha scelto la strada del musical. Ancora però non si sa come le canzoni verranno gestite all’interno del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

In una recente intervista con lo YouTuber Matti Haapoja il direttore della fotografia Lawrence Sher ha detto di essersi ispirato al film Un sogno lungo un giorno (1981) di Francis Ford Coppola per l’aspetto visivo di Joker. Racconta Sher:

L’ho analizzato per il nuovo Joker, è stato parte della conversazione. Indipendentemente dal fatto che quelle immagini abbiano finito per influenzare grandemente il nuovo film, in parte magari l’hanno fatto, sono diventate l’inizio di una conversazione per me, il production designer Mark Friedberg e Todd mentre facevamo ricerca in quei primi giorni. Anche se non è un riferimento che porti sul set e dici: “Voglio che sembri come quello” è comunque cibo per il cervello. È cibo da sogno.