Joker 2: Jacob Lofland nel cast del cinecomic DC in un ruolo chiave

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Jacob Lofland (Mud, Free State of Jone) sarebbe entrato a far parte del cast di Joker 2, ovvero Joker: Folie à Deux, in un ruolo chiave di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Il giovane attore andrà ad affiancare i già annunciati Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beets, Catherine Keener e Brendan Gleeson. Todd Phillips sarà nuovamente impegnato alla regia.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024. Nel cast Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beets, Catherine Keener, Jacob Lofland e Brendan Gleeson.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

