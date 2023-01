Joker 2: Lady Gaga sembra confermare di aver cominciato le riprese del film

A metà dicembre, qualche giorno dopo l’annuncio del via alle riprese di Joker 2, abbiamo riportato le parole del regista Todd Phillips che aveva avuto modo di spiegare come mai non fosse ancora stata diffusa nessuna immagine ufficiale di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Il regista aveva detto che:

Sto ricevendo un sacco di messaggi privati. Mi dispiace dovervi comunicare che Lady Gaga non si unirà a noi prima del prossimo anno. Insomma: dovete pazientare un po’.

Nessun piano relativo al mantenimento di chissà quale segretezza. Si trattava di effettiva assenza della cantante e attrice dal set dell’attesissima pellicola per via di altri impegni.

Ora, con un posto diffuso via Instagram per festeggiare la quarta nomination agli Oscar per la Miglior canzone ricevuta grazie a “Hold My Hand” da Top Gun: Maverick (Oscar 2023: tutte le nomination), Lady Gaga sembra suggerire di aver cominciato le riprese di Joker 2 pur senza citare direttamente il titolo del lungometraggio.

Le riprese si svolgeranno in gran parte in teatro di posa a Los Angeles, ma si terranno anche in esterni a New York. Il budget dovrebbe essere circa il doppio del primo film, passando quindi da una settantina di milioni a circa 140/150 milioni di dollari. Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi presso il manicomio criminale di Arkham (la foto di oggi potrebbe suggerire questa ambientazione, ma non la conferma).

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix anche Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn, oltre a Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024.

FONTE: Lady Gaga su Instagram