Continuano le riprese di Joker: Folie à Deux, il sequel del film di Todd Field con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Proprio Lady Gaga ha attirato l’attenzione nelle ultime settimane, comparendo sul set nei panni di Harley Quinn. Finora non l’avevamo ancora vista indossare abiti che riconducessero all’iconica antieroina DC, ma oggi sono arrivate online diverse immagini della popstar sul set a Newark, in New Jersey, con indosso un costume da Harley Quinn “rielaborato”, con un blazer rosso e una maglia a rombi.

Del film sappiamo molto poco, se non che sarà un musical (da qui, forse, il coinvolgimento di Gaga). Nelle foto vediamo Harley portata in tribunale dai poliziotti, circondata da una folla di sostenitori. Uno di essi espone perfino un cartello con scritto “Marry Me”, sposami, mentre due hanno delle bandiere rosa e arancioni.

Sembra che le riprese si sposteranno nel weekend davanti al tribunale di Manhattan e coinvolgeranno fino a 700 comparse, con esplosioni ed effetti speciali.

Trovate le foto in alta risoluzione su Polygon. Ecco alcuni video:

This is cinema pic.twitter.com/uY6rMtFHrz — Gaga Daily (@gagadaily) March 25, 2023

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

