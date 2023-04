Le riprese di Joker: Folie a Deux continuano a New York City, e ieri si sono svolte in un’iconica location del primo film.

Nelle ultime ore, infatti, i social sono stati invasi da immagini scattate dai passanti e dai curiosi a Lady Gaga, che nel cinecomic interpreterà Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix, che tornerà nei panni di Arthur Fleck / Joker. L’attrice e popstar è stata immortalata mentre girava una scena sulla celebre scalinata che collega Shakespeare e Anderson avenue sulla West 167th Street, nel Bronx. È la stessa scalinata su cui Joker ballava nel primo film:

Il regista Todd Phillips ha deciso di tornare nella stessa location (nel frattempo diventata popolarissima tra i turisti) per girare delle scene. In un video, la vediamo addirittura ballare.

Della trama del film sappiamo ancora poco, se non che sarà un musical e che in gran parte verrà raccontato apparentemente dal punto di vista di Harley Quinn. Dalle immagini emerse dal set in questi giorni l’idea che ci si può fare è che vedremo una protesta per la liberazione di Joker, e che Harley sarà una sorta di fan, se non fanatica, di Arthur Fleck.

Lady Gaga filming on the Joker stairs for ‘JOKER 2’ pic.twitter.com/Fa1lYG7oAt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 1, 2023

the little dance she does omg pic.twitter.com/aMlnl49HhW — Alex (@alexxmalloy) April 1, 2023

Lady Gaga filming on the Joker stairs for #JokerFolieADeux pic.twitter.com/MDxJHl4Kv1 — Geek Vibes News (@GeekVibesNews) April 1, 2023

lady gaga filming in the joker stairs… this is cinema pic.twitter.com/g1WlM0NpqR — allure (@allurequinn) April 1, 2023

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

