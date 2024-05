In una recente intervista a E! News Lady Gaga ha avuto modo di accennare a un dettaglio sulla sua Harley Quinn che vedremo quest’anno in Joker 2 (Joker: Folie à Deux),

L’artista ha rivelato che la sua Harley sarà chiamata Lee:

La mia versione di Harley Quinn è Lee, e per molti versi penso che questa sarà una Lee molto diversa per le persone, e non vedo l’ora che la gente veda la storia che vogliamo raccontare.

L’uscita di Joker: Folie à Deux di Todd Phillips è prevista per il 4 ottobre negli Stati Uniti e per il 2 ottobre in Italia. Nel cast del film troveremo, oltre a Lady Gaga e Joaquin Phoenix, anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson.

