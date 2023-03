Dal New Jersey arrivano un po’ di nuovi materiali video-fotografici dal set di Joker 2, l’attesissimo cinecomic di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Su Instagram sono state difatti diffuse delle foto e dei video che sono state prese nei paraggi dell’edificio che, in Joker 2, è stato scelto per ospitare il manicomio di Arkham. Potete ammirare gli scatti e i filmati direttamente qua sotto.

Le riprese di Joker 2 interessano la zona di Los Angeles in teatro di posa e in esterni, anche New York. Il budget dovrebbe essere circa il doppio del primo film, passando quindi da una settantina di milioni a circa 140/150 milioni di dollari.

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Classifiche consigliate