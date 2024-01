Non c’è stato ancora alcun confronto tra Margot Robbie e Lady Gaga su Harley Quinn, personaggio dei fumetti DC che tornerà in Joker 2.

“Sono sicura che spaccherà” ha detto l’attrice a Variety a proposito di Lady Gaga. “In realtà non ci siamo ancora parlate, sono quasi tentata di non scoprire nulla in modo tale da riservarmi tutta la sorpresa per quando vedrò il film“.

Joker 2 arriverà al cinema il 4 ottobre.

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

