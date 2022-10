Joker 2, Margot Robbie su Lady Gaga nuova Harley Quinn: “Sarà qualcosa d’incredibile”

A inizio agosto Lady Gaga ha confermato con un video la voce che circolava già da un po’, ovvero che sarà davvero lei a interpretare Harley Quinn in Joker 2. Al cinema abbiamo già avuto modo di ammirare Harley Quinn interpretata da Margot Robbie nei due film dedicati a Suicide Squad, quello di David Ayer e quello di James Gunn ambientati, chiaramente, in un universo narrativo differente da quello delle pellicole dirette da Todd Phillips e interpretate da Joaquin Phoenix.

In una recente intervista rilasciata per la promozione stampa di Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell (Il lato positivo e American Hustle) in cui recita insieme a un cast davvero sterminato, Margot Robbie ha potuto commentare per la prima volta la cosa affermando:

Mi rende molto felice perché ho detto fin dal principio che tutto quello che desidero per Harley Quinn è che possa essere uno di quei personaggi, che si tratti di Macbeth o Batman, che vengono tramandati da grande attore a grande attore. Ognuno ci regala la sua versione di Batman o di Macbeth. In molto casi non ci sono personaggi femminili analoghi, la Regina Elisabetta I mi verrebbe da dire, che peraltro ho avuto l’onore d’interpretare (in Maria regina di Scozia, ndr.). All’epoca pensai “Wow, l’ha già fatto Cate Blanchett e adesso tocca a me”. È un onore aver contribuito a porre le fondamenta di un personaggio come Harley che, adesso, sono diventati un personaggio che può passare anche ad altri. E immagino che sarà qualcosa d’incredibile.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024. Nel cast Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beets e Brendan Gleeson.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

FONTE: MTV su YouTube