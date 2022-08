Joker 2 sarà un musical? Secondo Zazie Beetz ha perfettamente senso

A quanto pare, Joker 2, la pellicola di Todd Phillips che riporterà in scena l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix in arrivo nei cinema il 4 ottobre del 2024, avrà una forte sfumatura da musical.

Ancora non sappiamo di preciso come questa “dichiarazione d’intenti” verrà applicata alla pellicola e tradotta sul grande schermo, ma di certo la conferma dell’ingresso nel cast del cinecomic da parte di Lady Gaga (ECCO TUTTI I DETTAGLI) è abbastanza emblematica in tal senso.

In un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Bullet Train, Zazie Beetz, l’interprete di Sophie Dumond in Joker, ha potuto dire la sua in merito a questa indiscrezione ammettendo che, dal suo punto di vista, avrebbe perfettamente senso.

Credo che sia perfettamente sensato. Francamente non mi ha neanche sorpreso più di tanto perché Todd ha sempre avuto un approccio creativo al personaggio. Amo i musical e secondo me si tratta di contesti narrativi in cui i personaggi provano emozioni così forti che possono essere espresse solamente cantando e danzando, a prescindere che si tratti di dolore o gioia. E mi ci vedo anche io perché cantare e danzare è molto catartico per me. Mi è capitato di attraversare un periodo molto difficile in un momento della mia vita e ho iniziato a piangere e danzare da sola. Un’espressione che rifletteva la situazione emotiva in cui mi trovavo. Per questo non ho fatica a immaginare Arthur, che ha queste emozioni così profonde, che canta e balla raccontando queste emozioni. È il Joker e ha senso che lo faccia.

Lea lavorazione di Joker 2 inizierò a dicembre, poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, a quanto pare e stando a quanto trapelato in rete, presso il manicomio criminale di Arkham.

Il titolo scelto per Joker 2, Joker: Folie à deux, fa riferimento alla denominazione francese di una sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all’altro.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

