Joker 2: un nuovo video di Lady Gaga dal set del film

Dal set di Joker 2, il cinecomic di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, arriva un nuovo video grazie al quale possiamo ammirare Lady Gaga durante le riprese di una scena.

Le riprese di Joker 2 interessano la zona di Los Angeles in teatro di posa e in esterni, anche New York. Il budget dovrebbe essere circa il doppio del primo film, passando quindi da una settantina di milioni a circa 140/150 milioni di dollari.

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

