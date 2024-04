Martedì alla CinemaCon di Las Vegas è stato il giorno della Warner Bros: il colosso ha presentato a esercenti e giornalisti le prime immagini di alcuni dei film più attesi, da Joker 2 a Mickey 17, a offrendo anche uno sguardo ad alcune pellicole che usciranno nei prossimi due anni.

Ecco una ricapitolazione.

Furiosa: A Mad Max Saga

Joker 2

Di Joker 2 è stato mostrato il primo trailer, mentre Todd Phillips ha parlato del film. Il regista ha ringraziato tutti gli esercenti per aver contribuito al successo del primo capitolo e ha poi ammesso di aver sempre discusso con Joaquin Phoenix di un sequel: “Non parlavamo seriamente, ma non volevamo attirare sfortuna. Quando il film è diventato un grande successo, io e Joaquin ne abbiamo parlato durante la pandemia e abbiamo deciso di tornare in quel mondo“.

Sul casting di Lady Gaga ha poi aggiunto: “L’abbiamo scelta perché è magica, non trovate? Ero un produttore di A Star is Born, l’ho incontrata lì la prima volta e quando l’ho vista all’opera ho pensato che dentro di lei ci fosse qualcosa di magico’“.

Sul fatto che il film sia un musical ha poi spiegato: “Non l’abbiamo mai vista in questi termini, diciamo che è un film in cui la musica è un elemento essenziale, e per quanto mi riguarda non è così diverso dal primo film. […] Arthur ha già della musica dentro di sé, la musica era importantissima per le scene di ballo del primo film, perciò questa volta il salto non è così grande. Sarà diverso ma tutto avrà senso“.

Horizon

Beetlejuice 2

The Watchers – Loro ti guardano

Lo studio ha mostrato nuove scene dall’horror scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia del regista M. Night Shyamalan, e basato sul romanzo di A.M. Shine.

Dakota Johnson nel film interpreta una donna che rimane bloccata in una foresta irlandese remota durante un viaggio in auto. Scopre molto presto che in gioco c’è un’antica forza oscura che tiene le persone in trappola, ingannandole con allucinazioni. Ci sono altre persone intrappolate nella foresta, perciò la storia mostra i quattro personaggi messi alla prova in vari modi da mostri terrrificanti.

Trap

È stato poi il turno di M. Night Shyamalan, che ha mostrato il teaser trailer del suo Trap, in arrivo il 2 agosto 2024. Il film è ambientato durante un concerto pop in un enorme stadio. Josh hartnett interpreta un padre che porta sua figlia al concerto di una certa Lady Raven. Il personaggio lascia sua figlia per andare in bagno e poi nota la polizia al di fuori dello stadio. Chiede informazioni e un tizio gli parla del “Macellaio” (The Butcher), un assassino che rapisce fan. Scopriamo poi che il concerto non è altro che una trappola per incastrarlo una volta per tutte. Il personaggio di Josh Hartnett regala alla cinepresa un sorriso raccapricciante, lasciando intendere di essere proprio lui l’assassino che tutti cercano.

Mickey 17

Al pubblico è stato mostrato il primo trailer di Mickey 17 di Bong Joon-ho. Robert Pattinson interpreta un personaggio chiamato Mickey che acconsente a diventare “sacrificabile” e quindi il suo lavoro diventa partecipare a missioni fatali.

“È tratto da un romanzo fantascientifico intitolato Mickey 7, ma noi lo abbiamo chiamato Mickey 17” ha raccontato Bong Joon-ho. “17 è il numero di volte che muore, perciò ho deciso di ucciderlo dieci volte in più“.

Bong Joon-Ho and Robert Pattinson are at #CinemaCon. pic.twitter.com/uycAu4oXSM — One Take 🎬 (@OneTakeNews) April 9, 2024

Il regista ha raccontato che si tratta della storia di un uomo semplice che finisce per salvare il mondo.

Come mostrato nel trailer, il personaggio di Pattinson morirà numerose volte, tornando ogni volta in vita in forma di clone. A un certo punto, però, in vita ci saranno due cloni, perciò i creatori decideranno di farli entrambi fuori.

“È il mio eroe” ha detto Pattinson di Jooh-ho. “Ho letto la sceneggiatura e ho pensato fosse una delle sceneggiature fantascientifiche più insolite, divertenti, bizzarre e belle che avessi mai letto“.

Superman

Durante la presentazione è stato mostrato il logo di Superman e un video di James Gunn dal set del film in piena produzione, con l’annuncio della presenza del cast al completo per il CinemaCon del prossimo anno.

“Non vedo l’ora di potere essere lì con tutti voi a Vegas il prossimo anno per annunciare a tutto il mondo l’estate di Superman” ha commentato il regista.

Uno sguardo al 2025

La presentazione si è conclusa con uno sguardo al 2025. Jack Black ha mandato un saluto dal set di Minecraft. Anne Hathaway e Ewan McGregor, dal set di Flowervale Street, hanno ringraziato gli esercenti per tutto il loro operato. David Corenswet e Racehl Brosnahan hanno mandato un saluto dal set di Superman anche se non in costume di scena, limitandosi a dire che nel film ci sarà “un uomo con un mantello“. È stato poi il turno di Maggie Gyllenhaal dal set di The Bride!, del cast di Final Destination Bloodlines e di Ryan Coogler dal set del film con Michael B. Jordan.

