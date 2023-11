Durante una chiacchierata con Screenrant durante la promozione della nuova stagione di Fargo, Jon Hamm ha parlato della possibilità di interpretare un personaggio dell’Universo Marvel.

L’attore vorrebbe tanto avere l’occasione:

Non so, queste decisioni vengono prese a piani così alti a questo punto, perciò sicuramente non dipende da me. Lo adorerei, amo i fumetti Marvel e in generale i fumetti sin dall’infanzia. Credo ci siano un mucchio di storie di cui sono a conoscenza che devono ancora essere raccontate.

La speranza è che i loro piani, qualunque essi siano, coinvolgano anche me. In caso contrario, so che hanno a disposizione un bel po’ di persone pronte a raccontare quelle storie. Ci sono un mucchio di storie in attesa del mondo degli X-Men, e in quello dei Fantastici 4, come Dottor Destino. Spero di averne l’occasione, chissà!