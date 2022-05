In una recente intervista con Comicbook ha parlato dei ruoli che vorrebbe ancora conquistare nella sua carriera.

Ha innanzitutto parlato di Star Wars, pur dicendosi molto fortunato per i personaggi che fino ad oggi ha avuto molto di interpretare:

Sai, sono stato molto fortunato nella mia carriera e sarò il primo a dirlo. Non ho molti rimpianti, non ci sono molti film in cui avrei tanto desiderato essere. L’unica saga a cui ho sempre voluto prendere parte è Star Wars. È stato il primo grosso film che ho visto a 6 o 7 anni che mi ha fatto pensare: “Questo è forse il film più grande che vedrò mai in vita mia“.