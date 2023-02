Jon Landau parla di Oona Chaplin in Avatar 3 e dello stato della Terra in Avatar 5

Jon Landau è tornato a parlare con Empire di Avatar 3 e dei suoi sequel che si concentreranno su altri popoli e soprattutto avranno altre ambientazioni.

Il produttore ha confermato che Oona Chaplin interpreterà Varang, capo della tribù Na’vi del fuoco nota come Popolo della Cenere.

“Ci sono persone buone e persone cattive, vale lo stesso per i Na’vi” ha commentato Landau. “Spesso la gente non si vede come cattiva. Qual è la causa dietro questa propensione per quello che percepiamo come male? Magari ci sono altri fattori di cui non siamo a conoscenza“.

Il produttore ha poi ribadito che Avatar 4 farà un “grosso salto temporale” prima di sottolineare che il quinto film sarà ambientato in parte sulla Terra, che non sarà proprio come la conosciamo visto che sarà tormentata da “sovrappopolazione e dall’esaurimento delle risorse naturali che renderanno la vita ancora più difficile“.

Landau ha poi chiarito che non si tratterà di uno sguardo troppo deprimente:

La produzione di Avatar non intende mostrare uno sguardo angosciante al futuro del nostro mondo. I film ruotano anche attorno all’idea che si possa cambiare rotta.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

