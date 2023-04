In un’intervista con Variety, Josh Brolin ha parlato di Jonah Hex, adattamento per il grande schermo dell’omonimo fumetto uscito nel 2010 e rivelatosi un insuccesso di pubblico e critica. L’attore, interprete del protagonista, spiega perché secondo lui il film non ha funzionato:

Non ha avuto successo dal punto di vista creativo o monetario. Voglio dire, tutti sanno cosa penso di Jonah Hex. Ma la questione più grande con Jonah Hex è stata la fretta di assumere qualcuno. Ricordo che Jeff Robinov, con cui sono ancora in confidenza, che all’epoca dirigeva la Warner Bros., mi disse: “Senti, devi trovare un regista entro le prossime due settimane, altrimenti dovremo chiudere con questa storia“. E poi incontri qualcuno che ha un sacco di conoscenze, il [regista] Jimmy Hayward, e ricordo che non mi sembrava quello giusto. Mi piaceva che fosse entusiasta, ma non aveva l’esperienza e non lo trattava come avrei immaginato che qualcuno avrebbe voluto trattarlo: correre a casa alla fine di ogni giornata e guardare le ispirazioni per il tono e i film di [Martin] Scorsese o questo o quello. Era invece in giro a fare festa.

E non che all’epoca avessi molta influenza, ma ho portato Megan [Fox], che pensavo fosse perfetta per quel ruolo. Forse non la migliore attrice in quel momento, ma per quel tipo di parodia, non importa. Lei, in quel momento? Non si poteva fare di meglio. E [Michael] Fassbender? Uno dei nostri migliori attori, che aveva fatto Shame e Hunger, ma stiamo scherzando? [John] Malkovich, che era appena stato fregato da Bernie Madoff [noto banchiere condannato per una grande frode finanziaria], noi gli chiediamo di farlo per un terzo del suo prezzo. Lui ha detto di sì. Voglio dire, c*zzo, sono ancora in debito con queste persone. Michael Shannon era nel film, ma è stato tagliato. Abbiamo chiesto a Michael di fare George e Tammy perché io mi ero tirato indietro, lui ha preso il mio posto ed è stato fantastico. Quindi l’intenzione c’era, credo solo che abbiamo commesso un grosso errore con il regista, non voglio dare tutta la colpa a lui, perché è stata una mia scelta, una scelta sbagliata.