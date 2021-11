LEGGI ANCHE – Eddie Murphy insieme a Jonah Hill nella commedia Netflix di Kenya Barris

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter lavoreranno ancora insieme dopo The Wolf of Wall Street in un film biografico targato Apple sul gruppo musicale statunitense Grateful Dead. Hill vestirà i panni di del chitarrista e cantante Jerry Garcia.

Scott Alexander e Larry Karaszewski, autori di film biografici come Dolemite Is My Name e Big Eyes, hanno invece lavorato alla sceneggiatura. Ancora non è chiaro quale periodo storico della nota band verrà trattato nel progetto.

Lo stesso Scorsese produrrà anche il progetto attraverso la Sikelia Productions. Hill lo farà insieme a Matt Dines della Strong Baby. Anche Rick Yorn figura tra i produttori. Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Trixie Garcia, Eric Eisner e Bernie Cahill saranno invece i produttori esecutivi.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Hill nel film Netflix Don’t Look Up al fianco di DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Martin Scorsese sta invece lavorando a Killers of the Flower Moon, atteso progetto sempre prodotto da Apple con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!