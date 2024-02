Dopo il passaggio allo scorso Festival di Cannes, La zona d’interesse, nuovo lungometraggio di Jonathan Glazer (LEGGI LA RECENSIONE), arriverà a fine mese nelle sale italiane. Recentemente, il regista ha introdotto una proiezione del film al cinema BFI Southbank di Londra (via Deadline), chiacchierando a lungo col collega Alfonso Cuarón. In quest’occasione, ha raccontato un’aneddoto legato al primo Star Wars:

Sono stato il primo ragazzino nel Regno Unito a guardare Star Wars. Sono certo [di questo] perché mio padre ha progettato TV Times, che era una rivista di annunci, molti anni fa, e ha preso un biglietto per vedere questo nuovo film, Star Wars, e mi ha portato con sé. Avevo 12 anni o giù di lì. Ricordo di essermi guardato intorno. Erano tutti adulti. Ero l’unico bambino presente. Era la prima e unica proiezione, quindi ero il primo bambino di Londra a vederlo. L’altra cosa che ricordo è che l’ho odiato. So che i fan di Star Wars sono militanti nel loro amore per questo film, e lo rispetto, ma stranamente non mi ha detto niente. E, dato che ero un dodicenne, avresti pensato il contrario.

Glazer parla poi dell’educazione cinematografica ricevuta dal padre e di come questa sia cambiata quando all’università è andato a vivere da solo:

Mio padre aveva gusti piuttosto convenzionali. Gli piacevano David Lean, Sidney Lumet, Sidney Pollack, Lindsay Anderson. Grandi registi, assolutamente. Quindi ho avuto un’educazione cinematografica abbastanza classica grazie al suo interesse per quei film. Non mi sono seduto con lui a guardare Pasolini.

[Quando poi mi sono spostato a Nottingham per studiare design per il teatro] ho iniziato a guardare i film da tutto il mondo e ho iniziato a vedere film che mi hanno scioccato. Credo che, avendo avuto questa sorta di educazione classica seduto accanto a mio padre, quando ho visto questi altri film – film che a lui non sarebbero piaciuti o non avrebbe guardato – c’era qualcosa di così illecito in essi. Sembravano così pericolosi. Non riuscivo a credere che la gente potesse fare film del genere o dire cose del genere nei film. Mi hanno fatto conoscere una sorta di radicalismo, e questo mi piaceva.