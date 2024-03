In attesa della sentenza di aprile dopo che Jonathan Majors è stato condannato per aggressione e molestie nei confronti della sua ex fidanzata Grace Jabbari, la donna ha deciso di denunciare nuovamente l’attore.

Jabbari ha deciso di citare l’attore in giudizio, depositando la richiesta presso il tribunale di New York come riporta Variety, accusandolo di aggressione, imposizione intenzionale di stress emotivo, prosecuzione malevola e diffamazione.

L’accusa di diffamazione è relativa a un’intervista rilasciata da Majors a Good Morning America durante la quale l’attore aveva spiegato di non aver “mai toccato una donna” e che intendeva ripulire il suo nome con l’obiettivo di tornare a recitare.

Jabbari ha inoltre raccontato di un altro incidente a Londra nel 2022, di cui non aveva parlato nel processo, come si legge nell’estratto seguente:

Majors spinse Grace così forte da provocarle dei lividi alla schiena. Quando Grace si rialzò in piedi, provò a scappare da casa. Majors la sollevò per aria e la lanciò contro il tettuccio della sua auto. Grace iniziò a urlare in cerca di aiuto, ma Majors la prese con la forza, chiudendole la testa in una morsa con le braccia e mettendole una mano sulla bocca per evitare che urlasse. Riportò Grace in casa e le mise le mani attorno al collo, dicendole che voleva ucciderla e che l’avrebbe uccisa. Majors poi iniziò a sbattere la testa di Grace contro il pavimento di marmo al contempo strangolandola facendole mancare il respiro.

Nel processo di dicembre, l’avvocata di Majors Priya Chaudhry aveva accusato Jabbari di aver mentito sulle ferrite, ma alla fine l’attore era stato giudicato colpevole di due accuse di molestia e aggressione di grado minore, mentre era stato assolto per le accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e molestia aggravata di secondo grado.

Jonathan Majors è tornato sotto i riflettori qualche giorno fa, partecipando ai NNACP Image Awards, accompagnando la sua attuale compagna Meagan Good.

