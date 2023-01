Jonathan Majors sull’alimento che più gli è mancato durante l’allenamento per Ant-Man, Creed e Magazine Dreams

Jonathan Majors è tornato a parlare del suo allenamento per tre progetti in cui lo vedremo nel corso dei prossimi mesi a partire da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’attore ha spiegato di aver messo 5 kg di muscoli per interpretare Kang, altri 3 circa per Creed 3 e ulteriori 3 per il ruolo di bodybuilder in Magazine Dreams. In tutto l’allenamento è durato 18 mesi e per tutto quel tempo l’attore ha dovuto dire addio a un alimento in particolare:

È stata dura, ma è il mio lavoro, no? Comunque, io amo le patatine fritte. Ne vado pazzo, mi piacciono tanto. Ma una volta che ho iniziato ad allenarmi, sono rimasto fregato.

Per l’attore sono stati mesi molto solitari:

Non hai nessuno attorno quando ti alleni in palestra, tre volte al giorno. Poi devi mangiare sette pasti giornalieri. Te ne vai in giro per l’appartamento a costringerti a mangiare il cibo di cui hai bisogno per crescere. Quell’isolamento e quell’impegno fisico apportano una certa distanza. Il dono delle avversità è l’apprendimento. Ho imparato cose sul mio corpo, sul mio spirito e sulle mie emozioni, sui legami che instauro con le persone. E il mio bisogno di persone. Con il ruolo [in Magazine Dreams] ho fatto i conti con momenti molto bui e solitari, mi ha fatto male. Ma ora sento che quella parte mi ha insegnato tanto, mi ha fatto guarire, sia come attore che come persona. Ho imparato tanto a interpretare Maddox.

