Jonathan Majors cita il Joker di Heath Ledger come sua grande fonte di ispirazione

Abbiamo già letto di come Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan abbia profondamente segnato Jonathan Majors, la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

In un’intervista con EW l’attore ha cita il Joker di Heath Ledger come sua grande fonte di ispirazione:

Allora, prima di tutto, è splendido. Aveva quella cazz*o di mascella, e non gli importava un cazz* di niente. Dava tutto il suo corpo nelle interpretazioni, era così pieno. È stato lui a farmi dire: “Voglio fare lo stesso, mi sento ispirato”.

Ha poi parlato del suo passato: