Jonathan Majors parla di Creed III e del rispetto per Christian Bale

In una recente intervista con THR per la promozione di Devotion, Jonathan Majors ha parlato di Creed III, atteso in sala nel 2023.

L’attore ha parlato di com’è stato condividere la scena con Michael B. Jordan, anche regista del film:

È stato un sogno perverso (ride). Sono certo che arriveranno tanti racconti, ma ci sono stati momenti in cui pensato: “È Mike che mi ha colpito, o Adonis?”, o anche: “Ho tirato un pugno a Mike o al mio regista?”. […] Io e Michael siamo diventati subito amici, ma poi siamo diventati fratelli. Gli voglio tanto bene e lui lo sa. […] Puoi colpire qualcuno in quel modo solamente se nutri un profondo rispetto e amore per lui.

Restando in tema rispetto, l’attore ha poi parlato della collaborazione con Scott Coopert e Christian Bale sul set di Hostiles:

Credo sinceramente che sia stato il momento più alto della mia carriera. […] Per non parlare del rispetto di Christian Bale… è Christian Bale, non è costretto a essere gentile, non deve fare il generoso. Ma nelle nostre scene insieme ho sentito la sua vulnerabilità. Era pronto a offrirmi il suo talento, e io ero pronto a dargli il mio. Abbiamo creato insieme ed è stata una vera collaborazione.

