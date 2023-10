Jonathan Majors dovrà comparire in tribunale per le accuse di violenza domestica e aggressione ai danni di una donna dopo che un giudice di New York stamattina ha negato una richiesta di archiviazione dei suoi legali.

La data del processo è stata allora fissata al 29 novembre.

Durante l’udienza di stamattina, gli avvocati dell’attore hanno richiesto che le prove contestate rimangano sotto chiave e private alla luce della natura “ad alto profilo” del caso. Secondo il legale Seth Zuckerman, “la diffusione di informazioni sensibili limiteranno il diritto del signor Majors a un processo quo“.

Qualche mese fa, ricordiamo, l’attore aveva denunciato alla polizia di esser stato vittima di violenza domestica accusando la sua ex di averlo picchiato e ferito durante un litigio mentre era ubriaca (lo stesso durante il quale lei sostiene sia stata aggredita dall’attore).

Il processo aiuterà, si spera, a fare luce sul caso.

Sulla vicenda Jonathan Majors leggi anche:

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte

Classifiche consigliate