Dopo l’arresto con l’accusa di aggressione ai danni di una donna di 30 anni e il successivo rilascio, l’avvocata di Jonathan Majors ha diffuso alla stampa i messaggi tra l’attore e la donna in questione che servirebbero a scagionare il suo assistito.

Nei messaggi si legge che la donna ha scritto a Majors dopo l’arresto di essere “arrabbiata” per il fatto che fosse stato preso in custodia e che si era opposta al suo arresto. “Gli ho detto che è stata colpa mia che ho cercato di prenderti il telefono“:

Mi hanno assicurato che non sarai accusato e mi hanno detto che hanno dovuto arrestarti per seguire il protocollo dopo aver visto le ferite su di me e dopo aver saputo che avevamo litigato. Sono così arrabbiata che l’abbiano fatto e mi dispiace che tu sia in questa posizione. Mi assicurerò che nulla accada. Gli ho detto che è stata colpa mia che ho cercato di prenderti il telefono. Sono appena uscita dall’ospedale, chiamami quando esci. Ti amo.

Qualche ora dopo la donna ha inviato un altro messaggio, come riportato da TMZ:

Mi hanno richiamato e ho ripetuto che non è stata aggressione e che non voglio che accusino nessuno. Ho letto i documenti in cui si parla di strangolamento e ho detto chiaramente che non è andata così e che andava rimosso seduta stante. Al giudice lo dirò sicuramente. […] Intendo inoltre dire al giudice che il motivo per cui c’è stata la telefonata era che sono caduta e svenuta e tu ti sei preoccupato in quanto mio partner alla luce delle nostre comunicazioni precedenti. Per pura preoccupazione.