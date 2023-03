Jonathan Majors sul suo futuro nella saga dopo Creed III

In una recente intervista con Screenrant, Jonathan Majors ha parlato del suo futuro nella saga dopo la partecipazione a Creed III, ora nelle sale italiane.

L’attore non si è sbilanciato, ma non ha escluso un ritorno:

Non spetta a me. Abbiamo cercato di costruire un personaggio così pieno da non farlo svuotare alla fine del film. C’è ancora altro che si può fare con lui se lo si volesse.