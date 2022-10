Jonathan Majors parla di Kang e mostra i risultati dei suoi allenamenti, la reazione dei fan

Men’s Health ha dedicato la sua ultima copertina a Jonathan Majors, star in ascesa che prossimamente vedremo in una serie di progetti.

L’attore ha parlato del suo allenamento spiegando di aver messo 5 kg di muscoli per interpretare Kang, altri 3 circa per Creed 3 e ulteriori 3 per il ruolo di bodybuilder in Magazine Dreams.

Sul ruolo di Kang ha poi ammesso:

Sono state le dimensioni del personaggio ad attirarmi al ruolo, e soprattutto il suo potenziale. Ho pensato di poter dare il mio contributo.

Il servizio fotografico per Men’s Health ha scatenato ogni genere di reazione, come potete vedere da quelle allegate a seguire.

This Jonathan Majors Men’s Health photoshoot is…. WOW pic.twitter.com/ZzZlylwgrv — Jarett Wieselman (@JarettSays) October 11, 2022

I hope Jonathan Majors is having a beautiful Tuesday morning ☀️ pic.twitter.com/I33Yrnh4BK — MBali 💫 (@TheJessieWoo) October 11, 2022

jonathan majors photos completely derailing my working day — Bolu Babalola (pure) 🍯&🌶 (@BeeBabs) October 11, 2022

good morning to Jonathan Majors and Jonathan Majors only! pic.twitter.com/lfzyCnFsGT — chu (@chuuzus) October 11, 2022

Jonathan Majors tossing them oranges, I got sumn he can toss! pic.twitter.com/4CBl4xytsC — Meech de Lioncourt 🦇 (@MediumSizeMeech) October 11, 2022

Jonathan Majors titties up n down my tl pic.twitter.com/83nKRMdL4l — Zobeyonaissance (@MelanatedHeaux) March 30, 2022

Jonathan Majors, the man that you are pic.twitter.com/rMLTK56DkG — Ashley K. (@AshleyKSmalls) October 11, 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!