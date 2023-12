Qualche giorno fa è arrivata la decisione della giuria sul caso Jonathan Majors, che è stato ritenuto colpevole di due accuse di molestia e aggressione di grado minore, mentre è stato assolto per le accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e molestia aggravata di secondo grado.

Il 6 febbraio il giudice Michael Gaffey pronuncerà la sentenza: la pena potrebbe arrivare a un anno di carcere, ma su questo alcuni esperti non sono d’accordo. Come dichiarato da Cary London, un avvocato di Manhattan:

Visto che si tratta della sua prima condanna, nonostante tecnicamente rischi un anno di galera, il giudice gli darà al 99% tre anni di libertà vigilata, della terapia per gestione della rabbia e forse un po’ di servizio civile. Il signor Majors non andrà in galera.