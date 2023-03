Jonathan Majors era stato “reclutato” dall’esercito americano per due spot promozionali per la campagna “Be All You Can Be”.

In seguito al suo arresto, però, e in attesa delle indagini, i materiali sono stati rimossi dai canali di U.S. Army, come si legge nella dichiarazione ufficiale:

L’Esercito degli Stati Uniti d’America è al corrente dell’arresto di Jonathan Majors ed è profondamente preoccupato dalle accuse relative al suo arresto. Abbiamo di recente distribuito due spot in cui Majors appare e sebbene sia innocente fino a prova contraria, la prudenza ci invita a rimuovere gli spot fin quando le indagini non saranno state portate a termine.

U.S. Army reboots 'Be All You Can Be' ad starring Jonathan Majors #trends #foryou pic.twitter.com/IkG2mIWMAx — Kaotic videos (@Kaotick_videos) March 9, 2023

La campagna da 70 milioni di dollari era stata avviata nel 2022 dopo il tasso di reclutamento sempre più basso negli Stati Uniti. Al momento è in pausa fino a nuovo avviso.

Nelle ore successive all’arresto di Jonathan Majors avvenuto sabato a Manhattan, l’avvocata dell’attore Priya Chaudhry ha diramato un comunicato con alcuni aggiornamenti e spiegazioni su quanto accaduto, enfatizzando la completa innocenza del suo assistito.

