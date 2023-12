Jonathan Majors non testimonierà nel processo che lo vede imputato di aggressione nei confronti della sua ex fidanzata Grace Jabbari. La difesa dell’attore ha chiamato solo tre testimoni al banco mercoledì mattina, e nel pomeriggio ha dichiarato di non avere altro da aggiungere. Questa mattina verranno fatte le arringhe finali, dopo di che la giuria (composta da tre uomini e tre donne) si prenderà del tempo per raggiungere un verdetto che potrebbe essere comunicato venerdì o al più tardi all’inizio della prossima settimana.

Come vi spiegavamo ieri, la seconda settimana del processo non è apparsa particolarmente favorevole nei confronti dell’attore, anzi. Dopo averle presentate nel processo, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha reso pubbliche numerose prove, tra cui immagini tratte da telecamere a circuito chiuso della coppia che esce dall’auto dopo la presunta aggressione, foto delle dita fratturate e di un orecchio tagliato di Jabbari, l’audio della telefonata al 911 di Majors, e messaggi audio e scritti di un litigio tra i due. In alcuni messaggi, Majors sembra cercare di dissuadere la ragazza dall’andare in ospedale dopo essere rimasta ferita alla testa. In altri, l’uomo minaccia di compiere gesti estremi, o si paragona a Martin Luther King Jr. e Barack Obama.

