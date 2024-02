Doveva arrivare ieri la sentenza del processo in cui Jonathan Majors è stato condannato per aggressione e molestie nei confronti della sua ex fidanzata Grace Jabbari, e invece tutto è stato rinviato all’8 aprile.

Questo perché lunedì la difesa di Majors ha depositato una serie di mozioni volte a sospendere il verdetto (per il quale l’attore rischia fino a un anno di carcere), e quindi il pubblico ministero si è preso del tempo per valutarle e rispondere.

Ricordiamo che a dicembre, dopo l’annuncio della condanna, Majors è stato licenziato dalla Disney (interpretava Kang nell’Universo Cinematografico Marvel). Nel frattempo era già stato lasciato dal suo manager e dal suo pubblicista. Poco dopo, ha rilasciato la prima intervista da quando sono state formulate le accuse, spiegando di sperare che venga fatta giustizia e di poter tornare a recitare.

Fonte: Variety

