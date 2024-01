Nell’intervista concessa da Jonathan Majors a Good Morning America, l’attore continua a professarsi innocente e parla della possibilità di tornare a recitare nonostante il licenziamento da parte dei Marvel Studios e la sua carriera cinematografica caduta ormai in disgrazia.

Il 18 dicembre Majors è stato condannato per molestie e aggressione nei confronti della sua ex fidanzata: a febbraio riceverà la sentenza, e rischia fino a 1 anno di carcere (anche se verosimilmente non finirà in prigione, semmai sarà in libertà vigilata). Un verdetto sul quale l’attore intende ricorrere in appello, e nell’intervista ha ribadito più volte di non aver aggredito la sua ex fidanzata e di non sapere come si sia procurata le ferite mostrate alla giuria sotto forma di immagini: “Vorrei sapere cosa le è successo quella notte. Questo darebbe un senso di chiarezza, e io farei finalmente pace con quanto accaduto”. Majors si è detto “assolutamente scioccato e impaurito” dal verdetto di colpevolezza: “Ero lì in piedi e ho sentito il verdetto. E mi dico: com’è possibile? In base alle prove – alle prove dell’accusa, neanche le nostre – com’è possibile?”

L’attore ha anche spiegato di essersi pentito di come ha gestito la relazione con Grace Jabbari: “Se non fossi stato nella macchina, tutto ciò non sarebbe successo. Se fossi uscito da quella relazione, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Se fossi stato uomo abbastanza, o abbastanza coraggioso da dire: ‘Voglio vedere qualcun altro’, oppure ‘Adesso basta’, non sarei stato lì. Non saremmo arrivati a tutto questo. Mi ritengo quindi responsabile di queste cose”. Ma Majors non si ritiene responsabile delle ferite a Jabbari: “Sono stato spietato col suo cuore, non col suo corpo. Le mie mani non hanno mai toccato una donna – mai”.

L’attore è comunque ottimista sulla possibilità di continuare a recitare, in futuro. Alla precisa domanda di Linsey Davis di un suo ritorno a Hollywood, ha infatti risposto: “Prego di sì. Ma questo lo sa solo Dio, e solo Lui sa con che tempi”.

EXCLUSIVE: "This has been very, very, very hard and very difficult and confusing in many ways." Jonathan Majors speaks out for the first time after conviction in domestic violence trial and shares hopes to work in Hollywood again. @LinseyDavis reports. https://t.co/MyWyLCbpzv pic.twitter.com/W7D3IH3eRW — Good Morning America (@GMA) January 8, 2024

Fonte: Deadline

